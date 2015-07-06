صرف رواتب موظفي حكومة أبوظبي يوم 14 يوليو

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صرح معالي حمد الحر السويدي رئيس دائرة المالية بأنه سيتم صرف رواتب شهر يوليو الحالي للعاملين بالدوائر الحكومية المحلية في أبوظبي والقيادة العامة للقوات المسلحة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والمتقاعدين العسكريين قبل حلول عيد الفطر المبارك وذلك يوم 14 يوليو الحالي ليتسنى لهم توفير متطلباتهم واحتياجاتهم الأسرية بهذه المناسبة المباركة.

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