رسميا - يوفنتوس يودع مايسترو.. بيرلو إلى أمريكا

وسط يوفنتوس سيلعب بلا مايسترو في الموسم المقبل. أندريا بيرلو أنهى رسميا رحلته مع البيانكونيري ليوقع على عقد مع نيويورك سيتي الأمريكي.

بعد 4 سنوات من التمريرات الحاسمة وشق دفاعات الخصوم يرحل بيرلو عن صفوف يوفنتوس ويفقد الدوري الإيطالي أحد أفضل لاعبيه.

وقال يوفنتوس في بيان رسمي إن النادي يفقد "الكاريزما الصامتة والرجل الذي يفعل غير المتوقع ويشق صف أي دفاع يرحل".

وأضاف البيان "شكرا بيرلو على كل شيء. بالتوفيق".

بيرلو لعب 164 مباراة بقميص يوفنتوس محتفلا بـ19 هدفا.

ملك الركلات الحرة صاحب الـ36 عاما سينضم لفرانك لامبارد وديفيد بيا في نيويورك سيتي.