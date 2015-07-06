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دروجبا يكشف عن.. أصعب 3 مدافعين واجههم في حياته

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دروجبا يكشف عن.. أصعب 3 مدافعين واجههم في حياته دروجبا يكشف عن.. أصعب 3 مدافعين واجههم في حياته

يقولون إن ديدييه دروجبا وهو داخل منطقة الجزاء يحمل المدافع حملا من أرض الملعب بقوته وبثبات قدميه على الأرض. هذا الفيل الإيفواري بالتأكيد عذب مدافعين، فماذا عن مدافعين عذبوه؟

يختار دروجبا صاحب الـ37 عاما في حوار مع ريو فرديناند المدافع السابق لمانشستر يونايتد أصعب 3 مدافعين واجهوه في حياته.

ويقول: "الأول سيكون نمنيا فيديتش. كان من الصعب أن تسجل في مباراة يتواجد فيها هذا المدافع".

وأوضح "لهذا حين كنت أسجل في مانشستر يونايتد كنت أحتفل بصخب أكبر من المعتاد، لأني أواجه مباراة صعبة فعلا في أرض الملعب بسبب فيديتش".

ثم اختار دروجبا المدافع الثاني ريو فرديناند نفسه، وأفصح "بشكل عام مباريات يونايتد دوما كانت الأصعب".

ماذا عن المدافع الثالث؟ يرد دروجبا "كارليس بويول طبعا. لقد كان صعب المراس فعلا فترة وجوده مع برشلونة".

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