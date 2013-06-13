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غدا.. قافلة طبية كبرى لحزب النور فى "قوص" بقنا

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غدا.. قافلة طبية كبرى لحزب النور فى "قوص" بقنا غدا.. قافلة طبية كبرى لحزب النور فى "قوص" بقنا

أعلن حزب "النور" بقنا عن قافلة طبية كبرى لمركز قوص غدا الجمعة، بحضور نخبة من أطـباء وأساتذة كلية الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة ومستشـفى الحسيــن الجامعى، حيث تبدأ القافلة من الساعة 8 صباحاً وحتى ظهر الجمعة بالوحدة الصحية بالجمالية؛ ومن الساعة 1:30 ظهرا حتى صلاة المغرب بوحدة الطواب الصحية.

ومن جانبه، أكد مصطفى حسانى أمين حزب النور بمركز قوص، أن الكشف والعلاج سيكون مجانياً لجميع المواطنين أثناء القافلة، مشيرا إلى أن القافلة تشمل تخصصات (باطنة - أطفال - جراحة - أنف وأذن وحنجرة - عظام - أسنان - بالإضافة إلى التحاليل) وعدد من التخصصات الأخرى.

فيما أعلن الحزب عن قافلتين طبيتين لمركز أبوتشت السبت القادم لقرية عزبة البوصة، إحداهما لتغطية خط الجبل والثانية فى الخط الشرقى وتشمل تخصصات الباطنة والأطفال والجلدية والجراحة و"الأنف وأذن وحنجرة".

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