كاسياس في طريقه إلى بورتو

يبدو إيكير كاسياس قائد ريال مدريد في سبيله لإنهاء رحلة مع الفريق الأول للميرنجي امتدت منذ عام 1999 من أجل الانتقال إلى بورتو.

ريال مدريد دخل في مفاوضات معلنة مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وضح أن كاسياس سيكون بديلا في حسابات إدارة النادي الملكي، ولهذا بدأ في البحث عن خيارات أخرى بدلا من ملازمة الدكة.

وبحسب تقرير قناة TVE الإسبانية والتي دعمته صحيفة ماركا، فإن اللاعب صاحب الـ35 عاما وافق على عرض رسمي من بورتو للانضمام للفريق البرتغالي.

وشارك جولين لوبيتيجوي المدير الفني لبورتو في التفاوض مع كاسياس بحسب تقرير الشبكة الإسبانية.

المدير الفني لبورتو كان حارسا لمرمى ريال مدريد بين 1988 و1991 وإسباني، وهذا شجع كاسياس على قبول عرض التنين البرتغالي.