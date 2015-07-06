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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتابع استكمال أعمال التجميل والتطوير

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قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بجولة ميدانية فى منطقة الطريق الدائرى ومدخل المحافظة من جهة الطريق الصحراوي الاسماعيلية – القاهرة – بورسعيد ومنطقة محور عز الدين لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التجميل والتطوير ورفع الكفاءة والنظافة العامة للشوارع والميادين والمحاور المرورية .

تضمنت جولة المحافظ تفقد ما يجرى تنفيذه من تطوير ورفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار بأرض الغابة على الطريق الدائرى وتركيب كشافات الإضاءة وصيانة أعمدة الإنارة بالمنطقة وطلاء البلدورات، وإقامة نافورات جديدة وتزويد الجزيرة الوسطى للطريق الرئيسي بشبكة ري حديثة ورشاشات لري المسطحات الخضراء.

ورافق المحافظ خلال الجولة أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والأمير أبوزيد رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية ومحمد عبد المنعم رئيس حي ثان الاسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية.

جاء ذلك استكمالا لسلسلة الجولات الميدانية اليومية التى يقوم بها اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية لمتابعة وتفقد التطوير والتجميل بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها فى إطار استعدادات الاسماعيلية لاستقبال الحدث التاريخي والعالمي الكبير للافتتاح الأسطوري المنتظر لمشروع قناة السويس الجديدة فى السادس من أغسطس القادم .

محافظ الاسماعيلية أثناء الجولة -اليوم السابع -7 -2015
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محافظ الاسماعيلية أثناء الجولة

المحافظ يستمع لرئيس المدينة -اليوم السابع -7 -2015
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المحافظ يستمع لرئيس المدينة

السكرتير العام والمحافظ يتفقدان منطقة الغابة -اليوم السابع -7 -2015
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السكرتير العام والمحافظ يتفقدان منطقة الغابة

القيادات التنفيذية بالمحافظة يتابعون ما تم تنفيذه من أعمال التطوير -اليوم السابع -7 -2015
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القيادات التنفيذية بالمحافظة يتابعون ما تم تنفيذه من أعمال التطوير


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مصر 365