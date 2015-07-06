أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إعداد عملية عسكرية كبرى ضد «داعش» بالعراق

Google+ Print
إعداد عملية عسكرية كبرى ضد «داعش» بالعراق إعداد عملية عسكرية كبرى ضد «داعش» بالعراق

أرشيفية

يستعد  الجيش  العراقي والمتطوعون، لخوض معركة حاسمة ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الإرهابي.

وتجهز العراقية لإطلاق بث إذاعي مخصص لسكان محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل، لإعلامهم بساعة الصفر للهجوم على تنظيم “داعش”، وتحريرهم من قبضته وسلطته الهمجية.

وقد كشف عضو مجلس محافظة نينوى غزوان حامد لـ”سبوتنيك”، عن تجهيز قوتين عسكريتين من الفرقة “19″ في الجيش العراقي بالسلاح، استعدادًا لتحرير الموصل من هيمنة تنظيم “داعش”، وذلك بعد تلقيهم تدريبات مكثفة بمدينة ديالى العراقية.

وأشارت إلى معسكرات التدريب والأفواج المتأهبة لإقتلاع تنظيم “داعش” من محافظة نينوى ومركزها، وبيّن أن معسكراً للحشد الوطني من أهالي المحافظة درّب حوال 3 آلاف عنصر في شمال العراق، ومعسكرا آخر للشرطة المحلية قوامه ستة آلاف شرطي، لكنه حتى الآن لم يُجهز بالسلاح.

وأوضح حامد أنه تمت مناشدة وزير الداخلية الإتحادية محمد الغبان، لتسديد رواتب الشرطة وتسليحهم لخوض معارك تحرير مدنهم من “داعش”، أن والأفواج المشاركة تنتمي إلى طوائف الشبك والمسيحيين والكاكائيين واليزيدين، الذين يقاتلون ضمن تشكيلات “وزارة البيشمركة”، التابعة لإقليم كردستان العراق، أن أفواج الأقليات الدينية والعرقية المذكورة، سيشاركون ويساندون في تحرير مناطق سهل نينوى “أقدم مدن العراق”، من سيطرة “داعش”، الذي نفذ حرب إبادة لأبناء وتاريخ هذه الأقليات.

وتستعد قوات “البيشمركة” الكردية للمشاركة في معارك تحرير نينوى، وقرار اشتراكهم في تطهير الموصل عائد إلى رئيس الإقليم مسعود بارزاني، كما أن “التحالف الدولي” ضد الإرهاب وعد بإسناد الأجهزة الأمنية بضربات جوية على أوكار “داعش” وتجمعاتهم.

وألقت مروحيات عراقية منشورات على محافظة نينوى، قبل مدة، وعدت وزارة الدفاع العراقية من خلالها المدنيين بتحرير مناطقهم قريباً، ونبهتهم بالإبتعاد قدر الإمكان عن تجمعات عناصر “داعش”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"