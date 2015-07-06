ضبط سائق بحوزته 30 كجم من البانجو قبل ترويجها بالأقصر

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد بإشراف اللواء أحمد الخولى رئيس الآدارة ورئاسة العقيد مروان العيسوى رئيس منطقة جنوب الصعيد من ضبط سائق بحوزته كمية من نبات البانجو قبل ترويجها على عملائة بمحافظة الأقصر.

كانت وردت معلومات لكل من المقدم محمد الضبع وكيل الإدارة والرائد أحمد حفنى ضابط بالإدارة تفيد قيام شعبان ا ا" 50سنة سائق بجلب كمية من نبات البانجو وترويجها على عملائه بمحافظة الأقصر، وبعد تقنين الإجراءات وعمل عدة أكمنة تم ضبط المتهم بمسكنة بالكرنك بالآقصر وعثر بحوزته على كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 30 كجم من البانجو وسلاح نارى "مسدس" وعدد من الأعيرة لذات المسدس ومبلغ مالى 6860 جنيه و3 هواتف محمولة.

جارى تحرير محضر بالواقعة بعد اللتحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.