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بالصور.. إزالة 21 حالة تعدي على أملاك الدولة بأسوان

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بالصور.. إزالة 21 حالة تعدي على أملاك الدولة بأسوان بالصور.. إزالة 21 حالة تعدي على أملاك الدولة بأسوان

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان على مدى الأسبوع الحالى حملة إزالات فورية لـ 21 حالة تعدي مباني على أراضى الدولة أثناء الإنشاء وقبل استقرار الحالة وذلك بمختلف أحياء المدينة.

ومن ناحيته قال محمد حساني نائب رئيس مركز ومدينة أسوان: إن هناك تعليمات وتوجيهات مستمرة من محافظ أسوان اللواء مصطفى يسري لمواصلة إزالة التعديات والإشغالات في المهد بمختلف المدن والأحياء السكنية مما يساهم في إعادة هيبة الدولة وفرض القانون على الجميع دون أي استثناءت ولإعادة الوجه الحضارى والجمالي للمحافظة السياحية.

أضاف أن حملات الإزالة شملت إزالة 10 حالات تعدى بمنطقة حي شرق والصداقة القديمة على مساحة ألفين متر مربع و6 حالات تعدي أخرى بمنطقة حي جنوب خلف مخازن جيمكو على مساحة ألف متر مربع و5 حالات بمنطقة حي العقاد بجوار مسجد الجعفرية على مساحة 300 متر مربع.

أوضح حسانى أن حالات الإزالة تمت من خلال أفراد الوحدة المحلية والأحياء قبل استكمالها، وتم على الفور عقب عمليات الإزالة رفع المخلفات والطوب من الأماكن المذكورة ليتم استخدامها والاستفادة منها في أعمال أخرى خاصة بتطوير وتجميل المدينة.

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