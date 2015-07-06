حبس إرهابيين تواصلا مع داعش باكستان لتسليح الإخوان فى مصر 15 يومًا

قرر المستشار محمود عوف، رئيس نيابة شرق طنطا الكلية بإشراف المستشار إبراهيم أبو السعود المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية، حبس إرهابيين تواصلا مع داعش باكستان عن طريق الإنترنت لتسليح الإخوان فى مصر ضد الرئيس السيسى والدعوة للانضمام للجيش الحر فى سوريا ضد نظام بشار الأسد ودعوة العناصر التكفيرية والسلفية الجهادية فى عدد من الدول العربية ونشر أخبار كاذبة عن الدولة 15يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأمن الوطنى ومباحث الإنترنت بوزارة الداخلية قد تمكنوا من القبض على إرهابيين من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بمدينة سمنود بمحافظة الغربية لقيامهما باستخدام الإنترنت للتواصل مع بعض الداعشيين فى باكستان والدعوة لتسليح ثورة الإخوان ضد الرئيس السيسى والانضمام للجيش الحر ضد نظام بشار الأسد ودعوة العناصر التكفيرية والسلفية الجهادية وعدد من التكفيريين فى عدد من الدول العربية وتم إلقاء القبض بعد قيامهم بنشر وبث أخبار كاذبة عن الدولة وأن الجهاد هو الحل وضرورة الانضمام وتسليح الجماعة الإرهابية ونشر هذه الأخبار عبر المواقع الإلكترونية وصفحات عديدة منها موقع"تسليح الثورة المصرية"

وكانت أجهزة الأمن قد ضبطت كلا من محمد.ا.س 45سنة، وعلاء .هـ.س 25سنة مقيمان بمركز سمنود وعثر بحوزتهما على عدد من المنشورات والدعوات المحرضة ضد الرئيس السيسى والجيش والشرطة والدعوات للانضمام للجيش الحر في سوريا ضد نظام بشار الأسد وبث أخبار كاذبة عن الجيش والشرطة وكيان الدولة وقيامهم بالتواصل عبر المواقع الإلكترونية مع عدد من الداعشيين فى باكستان وتولى محمود عوف رئيس نيابة شرق طنطا الكلية التحقيقات مع الإرهابيين وقرر حبسهما 15يومًا على ذمة التحقيقات

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