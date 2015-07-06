الزراعة: حظر استيراد القطن من الخارج لحين تسويق 2.7 مليون قنطار محلى

أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، قرر حظر استيراد الأقطان من الخارج لحين تسويق القطن المحلى الموسم الحالى بواقع كميات مليون و750 ألف قنطار تنتج عن مساحة منزرعة 249 ألف فدان بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى تسويق مليون قنطار قطن محلى مخزنة فى المحالج للتجار بعد شرائها من الفلاحين العام الماضى ولم يتم تسويقها حتى الآن، مؤكدًا أن القطن المصرى يواجه بالفعل أزمة تسويق حقيقية ولابد من حلها.

وطالب المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل العاجل لإنقاذ القطن المصرى، بعد تراجع المساحات المنزرعة كل عام بسبب عزوف بعض الشركات عن الشراء، مما أجبر المزارعين ببيع المحصول بأرخص الأسعار، مطالبًا بتطبيق الزراعة التعاقدية بعقود محررة بين المزارعين والشركات قبل الزراعة لضمان تسويق المحصول، وسعر ضمان للقطن، وليس أسعارًا استرشادية.

وأضاف المصدر أن قرار حظر استيراد الأقطان من الخارج قرار جرىء بعدما تخلت الشركة القابضة للأقطان، وشركات القطاع الخاص، عن شراء القطن العام الماضى، مؤكدًا أن التجار تعرضوا لغرامات كبيرة نتيجة عدم سداد ما تم اقتراضه من البنوك قبل شراء القطن من المزارعين.

فيما هدد المزارعون بعدم زراعة القطن مرة أخرى، بعد المشاكل التى لحقت بهم خلال الماضى، مما جعل المزارع عرضة للاستدانة بعد أن تواصلت مشاكل المزارعين مع أزمة تسويق الأقطان على الرغم من تكرار وعود الحكومة بحلها على الفور لتعويض الفلاح عن التكاليف الباهظة، التى تنفق على الفدان، والتى تصل لأكثر من 8 آلاف جنيه.