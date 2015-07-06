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خلى بالك.. السوبيا تحميك من حصوات الكلى لكن المجففة تصيبك بتضخم الكبد

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خلى بالك.. السوبيا تحميك من حصوات الكلى لكن المجففة تصيبك بتضخم الكبد خلى بالك.. السوبيا تحميك من حصوات الكلى لكن المجففة تصيبك بتضخم الكبد
السوبيا من المشروبات الرمضانية المفضلة لدى الكثيرين، والتى تعتبر من المشروبات المرطبة، ولها العديد من الفوائد.

فى هذا السياق يقول الدكتور محمد سيد مسعود أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث إن السوبيا من المشروبات التى لها فوائد عديدة منها ترطيب الفم ومقاومة العطش للشخص الصائم وتقلل من الكولسترول وتقى من حصوات الكلى، كما أنها تحتوى على قيمة غذائية عالية تمد الجسم بكثير من العناصر المعدنية، ولكن السوبيا الصناعية أو البديلة للمشروبات الطبيعية لها العديد من الأضرار التى تمثل تأثير سلبى على الصحة.

ويتابع د. محمد سيد مسعود أنه خلال هذه الأيام تنتشر بعض المشروبات الصناعية، فبالنسبة للسوبيا المجففة لها تأثير ضار على الصحة، وذلك لاحتوائها على مادة بودرة تحتوى على ألوان صناعية ورائحة جوز الهند، التى يتواجد بها مادة الأفلاتوكسين والتى تسبب الإصابة بتضخم الكبد.

لذا من الضرورى الانتباه للسوبيا عند شرائها، والابتعاد عن السوبيا الصناعية التى بها رائحة جوز الهند، لما لها أثر ضار على الصحة وتسبب تضخم فى الكبد وتراكم السموم به.

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مصر 365