7 وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور لزيادة حرق الدهون

يمر الوقت سريعًا منذ أذان المغرب إلى الفجر، ويصبح الفارق الزمنى بين وجبتى الإفطار والسحور قصيرًا، وهو ما قد يتسبب فى زيادة الوزن بشكل ملحوظ خاصة مع عدم توقف بعض الأشخاص عن تناول الأطعمة المختلفة خلال هذه الفترة القصيرة والحل هو "تناول وجبة صغيرة بين الإفطار والسحور".

وحول هذا تشير الدكتورة ريهام مسلمانى، أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن قلة عدد ساعات تناول الطعام تؤثر بشكل سلبى على نسبة حرق الدهون فى الجسم وتتسبب فى تقليلها، وهذا يتسبب فى تراكم الدهون فى الجسم، ويؤدى إلى زيادة الوزن.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية بضرورة تناول وجبة خفيفة ومنخفضة السعرات الحرارية بين وجبتى الإفطار والسحور، لأن ذلك يزيد من نسبة حرق الدهون فى الجسم.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية بعض الحيل للوجبة الخفيفة الإضافية بين وجبتى الإفطار والسحور، ومنها:

>1- الفواكه.

>2- الزبادى سادة أو بالفواكه.

>3- 6 حبات من المكسرات.

>4- حمص الشام لزيادة الشعور بالشبع.

>5- بليلة.

>6- قطعة صغيرة من الكنافة.

>7- 2 قطعة من القطائف.

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