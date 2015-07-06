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إنبي لـ في الجول: استدعاء كهربا لسؤاله عن الزمالك.. ولن ننسى إسلام عوض

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إنبي لـ في الجول: استدعاء كهربا لسؤاله عن الزمالك.. ولن ننسى إسلام عوض إنبي لـ في الجول: استدعاء كهربا لسؤاله عن الزمالك.. ولن ننسى إسلام عوض

كشف نادي إنبي عن قراره باستدعاء لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" بعد اجتماعه مع رئيس الزمالك مرتضى منصور يوم الأحد.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي لـFilGoal.com أن استدعاء اللاعب يأتي للتعرف على ما فعله وسبب خوضه مفاوضات مع ناد غير ناديه.

وأوضح "لا نعترف إلا بالأوراق الرسمية. وبالتالي لو لم يوقع كهربا لن تتم معاقبته".

واستدرك "لماذا؟ لأن الأمور بسيطة. لن يستطيع الزمالك أن يحصل على اللاعب دون موافقتنا".

لاعب دولي

وأضاف "كهربا يجب أن يحصل على عرض يليق بحقيقة أنه نجم في كل منتخبات ولاعب احترف في أوروبا مسبقا".

واستفاض "الأهم أيضا أن الزمالك حتى الآن لم يلتزم بوعده ويسدد مستحقات صفقة إسلام عوض الحائلة بيننا والنادي الأبيض في إتمام أي صفقة".

وأتم "لن نستطيع التفاوض مع الزمالك على بيع لاعبين من إنبي إلا بعد الحل".

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