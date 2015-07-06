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' إيفونا في الأهلي قبل 24 ساعة '

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' إيفونا في الأهلي قبل 24 ساعة ' ' إيفونا في الأهلي قبل 24 ساعة '

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أن النادي الأحمر سيعلن عن صفقة التعاقد مع الجابوني مالك إيفونا مهاجم الوداد المغربي خلال ساعات.

وقال جمعة عبر إذاعة الشباب والرياضة: "صفقة إيفونا ستنتهي قريبًا، وسيتم الإعلان عنها قبل أقل من 24 ساعة".

وأشاد مدير الكرة بالأهلي بجهود هيثم عرابي مدير التسويق والعلاقات الخارجية في التفاوض مع إيفونا والنادي المغربي.

وأضاف جمعة "هيثم بذل جهدًا كبيرًا في المغرب، لا أريد أن أقول إنه يواجه حربًا شرسة".

وكان النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي لضم إيفونا مقابل مليون و800 ألف دولار.

ولم تعلن الإدارة الحمراء سوى عن التعاقد مع المهاجم الغاني جون أنطوي من الشباب السعودي مقابل مليون دولار.

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