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الصخرة: تفويت المباريات؟ كلام جماهير

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الصخرة: تفويت المباريات؟ كلام جماهير الصخرة: تفويت المباريات؟ كلام جماهير

لا يؤمن وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي بوجود فكرة تفويت للمباريات قبل المواجهات الحاسمة على لقب الدوري في الأسابيع الأخيرة.

وتساءل جمعة: "من قال إن هناك فريقًا سيفوت اللقاء لآخر؟".

وأضاف "هذا كلام لا يصدر إلا من جماهير، فكل مشجع متحمس لرأيه وانتماءه".

وتابع في تصريحات إذاعية "لا أعتقد أن طارق يحيى سيقبل على نفسه تفويت مباراة للزمالك، لأنه يحترم اسمه وتاريخه، ويقدر نجوميته".

وواصل "نفس الأمر بالنسبة لمختار مختار، فلا يوجد مدرب يضحي باسمه وتاريخه من أجل التورط في خسارة فريقه".

وأتم وائل جمعة "لا أؤمن بفكرة تفويت المباراة، وليس لها أي وجود بالنسبة لي".

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فيديو اليوم السابع