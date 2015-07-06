البنك المركزي : ارتفاع ودائع الجهاز المصرفي بنحو 13 مليار جنيه

أعلن البنك المركزى أن إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى، بخلاف البنك المركزى، ارتفع بنحو 13 مليار جنيه، ليصل فى أبريل الماضى إلى 1.67 تريليون جنيه، مقابل 1.66 تريليون فى الشهر السابق عليه.

وأشار البنك، فى بيان اليوم الإثنين، إلى أن إجمالى الودائع الحكومية بلغ 242.7 مليار جنيه، منها 146.2مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 96.5 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.

وأضاف أن إجمالى الودائع غير الحكومية ارتفع خلال أبريل الماضى ليصل إلى نحو 1.433 تريليون جنيه، مقابل 1.419تريليون جنيه فى الشهر السابق، وأن إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 1.169 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 36.32 مليار جنيه منها، وقطاع الأعمال الخاص على 212.3مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 910.7مليار جنيه.

وأضاف البنك المركزى أن إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 264.1مليار جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام نحو 14.9 مليار جنيه منها، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 78.7 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 165.5 مليار جنيه، أما باقى القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 55 مليار جنيه.

من جانب آخر، كشف التقرير ارتفاع محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزى، استثمارات البنوك فى الأسهم والسندات وووثائق صناديق الاستثمار، بنحو مليار جنيه، لتصل إلى نحو 968.5 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 963.2 مليار جنيه بنهاية مارس السابق له.

وأشار إلى أن القطاع الحكومى استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 905.8 مليار جنيه، بينما سجل القطاع الخاص نحو 46.1 مليار جنيه بنهاية ابريل، ولفت الى أن العملة المحلية استحوذت على 853.5 مليار جنيه من إجمالى المحفظة، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 115.02مليار جنيه.

أ ش أ