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الاتحاد الأوروبي يؤكد دعم الحوار الوطني في ليبيا

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الاتحاد الأوروبي يؤكد دعم الحوار الوطني في ليبيا الاتحاد الأوروبي يؤكد دعم الحوار الوطني في ليبيا

الاتحاد الأوروبي

أكد الاتحاد الأوروبي دعمه للحوار الوطني في السودان بوصفه الحل الأمثل لمعالجة جميع المشكلات، داعيًا كل القوى والأحزاب السياسية السودانية للمشاركة فيه.

وقال السفير توماس يوليشنى سفير الاتحاد الأوروبى بالخرطوم، فى تصريح الإثنين، عقب لقائه التجانى سيسى، رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، إن الاجتماع تناول مسار الحوار الوطنى بالسودان والاجتماع المقبل لآلية الحوار المعروفة اختصارا بـ”7+7″.

وأشار توماس إلى أنه تم كذلك مناقشة المشروعات التنموية التى يمولها الاتحاد الأوروبى بالسودان بصفة عامة، والجهود التى يبذلها الاتحاد الأوروبى فى مشروعات التنمية فى دارفور.

أ ش أ

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