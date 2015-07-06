توصيل المرافق لـ60 وحدة سكنية بأحد مشروعات الوادي الجديد

تستكمل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الإثنين، تنفيذ مشروع توصيل المرافق للوحدات السكنية لمشروع إسكان الحالات الأولى بالرعاية في مدينة الفرافرة محافظة الوادي الجديد.

وقالت المهندسة مني محمد على مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالمحافظة، في تصريح خاص: إن المشروع يشمل توصيل خطوط مياه الشرب النقية وشبكة صرف صحي متكاملة لـ60 وحدة سكنية لمشروع إسكان الحالات الأولى بالرعاية.

وأضافت أنه سيتم الانتهاء من المشروع بشكل نهائي خلال 6 أشهر تمهيدا لتسليم المشروع للمنتفعين تحت اشراف رئاسة مركز ومدينة الفرافرة.