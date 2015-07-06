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ضبط 30 كيلو بانجو وسلاح ناري بحوزة عاطل في الأقصر

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ضبط 30 كيلو بانجو وسلاح ناري بحوزة عاطل في الأقصر ضبط 30 كيلو بانجو وسلاح ناري بحوزة عاطل في الأقصر

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بمحافظة الأقص، اليوم الاثنين، من ضبط 30 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر وسلاح ناري بحوزة عاطل بمنطقة الكرنك شمال المدينة.

 تلقى العميد مراون عيسوي، رئيس الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد، اخطارا بورود معلومات لدي الرائد أحمد المشنب، ضابط مباحث الإدارة، تفيد قيام المدعو”شعبان.ا.ا” 52 سنة عاطل ومقيم الكرنك الجديدة بالأقصر، بالإتجار في المواد المخدرة.

وعقب إستئذان النيابة العامة شنت الإدارة حملة مكبرة بمشاركة كلا من الرائد محمد الضبع، والرائد حسام الدين حسين، والرائد ياسر صقر، وتم  ضبط المتهم وبحوزته كميات من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 30 كيلو جرام، و طبنجة وعدد 5 طلقات، و 3 هواتف محمولة و مبلغ مالي قدره 6860 جنيه، ودراجة بخارية بدون لوحات.

حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تتولي التحقيقات باشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.

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