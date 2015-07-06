الخميس المقبل..الأوبرا تستأنف نشاطها الفني بحفل علي الحجار

تستأنف دار الأوبرا نشاطها الفني بسهرة رمضانية يحييها المطرب علي الحجار، وذلك فى التاسعة والنصف مساء الخميس 9 يوليو على المسرح المكشوف.

> ويقدم “الحجار” باقة من أشهر أغانيه الوطنية والاجتماعية، ومنها (هنا القاهرة ، يا مصرى ، بوابة الحلوانى ، يا طالع الشجرة ، الرباعيات ،الشهيد ، فجر بلادى ، وقت الجد ، الميدان ، ورد بلدى ، حرية ، صلينا الفجر فين ) .

> وأوقفت دار الأوبرا نشاطها مؤقتا بناءًا على طلب فنانيها ، وذلك حدادا على أرواح شهداء الهجمات الإرهابية فى سيناء، وتأكيدا على تضامنهم مع الجيش المصرى فى حربه ضد الجماعات المتطرفة.