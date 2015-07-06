تستأنف دار الأوبرا نشاطها الفني بسهرة رمضانية يحييها المطرب علي الحجار، وذلك فى التاسعة والنصف مساء الخميس 9 يوليو على المسرح المكشوف.
> ويقدم “الحجار” باقة من أشهر أغانيه الوطنية والاجتماعية، ومنها (هنا القاهرة ، يا مصرى ، بوابة الحلوانى ، يا طالع الشجرة ، الرباعيات ،الشهيد ، فجر بلادى ، وقت الجد ، الميدان ، ورد بلدى ، حرية ، صلينا الفجر فين ) .
> وأوقفت دار الأوبرا نشاطها مؤقتا بناءًا على طلب فنانيها ، وذلك حدادا على أرواح شهداء الهجمات الإرهابية فى سيناء، وتأكيدا على تضامنهم مع الجيش المصرى فى حربه ضد الجماعات المتطرفة.
الخميس المقبل..الأوبرا تستأنف نشاطها الفني بحفل علي الحجار
تستأنف دار الأوبرا نشاطها الفني بسهرة رمضانية يحييها المطرب علي الحجار، وذلك فى التاسعة والنصف مساء الخميس 9 يوليو على المسرح المكشوف.