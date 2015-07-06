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8 فوائد للتمر الهندى أهمها التخلص من الصداع وارتفاع الضغط والإمساك

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8 فوائد للتمر الهندى أهمها التخلص من الصداع وارتفاع الضغط والإمساك 8 فوائد للتمر الهندى أهمها التخلص من الصداع وارتفاع الضغط والإمساك
عند انطلاق مدفع الإفطار يذهب الكثيرون لتناول الطعام دون رفق بالمعدة التى لا تعمل لعدة ساعات، فتفاجئ بهذا الهجوم من الأطعمة المختلفة، على الرغم من أنها تحتاج البدء بطعام سهل الهضم.

ولذلك فعند الإفطار ينبغى أن نرفق بمعدتنا، وفى الوقت نفسه نعطى أجسامنا السكر الذى تحتاجه وذلك للتخلص من إرهاق الصيام، ولذلك يصبح تناول المشروبات الطبيعية ومنها التمر هندى مفيداللحفاظ على نسبة السكر فى الدم.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن مشروب التمر الهندىله العديد من الفوائد فى رمضان، لأنه يحتوى على نسبة عالية من الماء تساعد على تعويض الجسم عما فقده أثناء نهار رمضان، ويحد من إصابة الصائم بالإمساك لأنه غنى بنسبة عالية من الألياف.
>وتقدم أخصائية التغذية العلاجية ، أهم الفوائد الصحيةلمشروب التمر الهندى، ومن أهمها:
>1- يساعد على أعطاء الجسم نسبة الماء التى يحتاجها، ولذلك ينصح بتناوله مع وجبة الإفطار، وبعد السحور، وذلك لتجنب الشعور بالعطش.
>2- يحد من الشعور بالصداع و يقضى عليه.
>3- يستخدم كمهدئ للأعصاب.
>4- يساعد على تنشيط الكبد وعملية الهضم ويحد من التعرض لعسر الهضم.
>5- يساعد على تعزيز صحة القلب.
>6- يخلصك من الإصابة بالإمساك.
>7- يساعد على تنشيط خلايا الجسم ويحد من الشعور بالكسل.
>8- يحد من ارتفاع ضغط الدم.

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مصر 365