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بالصور.. محلب من العريش: أهالى سيناء هم خط الدفاع الأول عن مصر

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قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقد المصابين المدنيين بنيران الإرهابيين بمستشفى العريش العام، إنه يشعر بالأمان فى العريش، مؤكداً أن المعنويات مرتفعة.

وأضاف أنه يتواصل يومياً مع محافظ شمال سيناء لتلبية احتياجات الأهالى والاطمئنان عليهم، وتابع: "أهالى سيناء هم خط الدفاع الأول عن ، ولازم كل واحد فينا جاى هنا يحس أنو جاى علشان يخدم أهله".

واستطرد قائلاً: "الشعب المصرى لن يفرقه أحد، وجميعنا نحب أهل سيناء، ولم أقابل مواطنا فى شوارع سيناء إلا وأبلغنى توصيل سلامه للرئيس".

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

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مصر 365

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