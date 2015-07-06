مصادر: ربط بريد التواصل مع الرئيس بصفحته الرسمية على "فيس بوك" خلال أيام

قالت مصادر مطلعة، إن هناك تطويراً مرتقباً لربط البريد الإلكترونى الخاص بالتواصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالصفحة الرسمية للرئيس السيسى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الانتهاء من هذه الآلية خلال 10 أيام، مؤكدة تحقيق فكرة "الإيميل" للتواصل مع الرئيس نجاحاً باهراً، إذ يتلقى آلاف الرسائل يومياً، ويتم التعامل معها بشكل مباشر.

وكان المكتب الإعلامى للرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن فى وقت سابق، عن تخصيص بريد إلكترونى للرئيس، لاستقبال أسئلة واستفسارات المواطنين المتعلقة بالشأن المصرى، ويحمل البريد عنوان "media.office8@op.gov.eg".