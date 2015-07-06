بالصور.. محلب يتفقد 3 مواقع خدمية خلال زيارته لشمال سيناء

تفقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزارء، خلال زيارته للعريش بشمال سيناء 3 مواقع خدمية، وهى: مستشفى العريش العام، سوق المجمعات الاستهلاكية، والمحطة الرئيسية للصرف الصحى بالعريش ووعد بتطويرها.

وخلال زيارته للمستشفى أكد على دعم الحكومة لها وأنه سيتم مواصلة تطويرها، كما اطمئن خلال تفقده سوق المجمعات على سير العمل وانتظام الأسعار.

رافق محلب فى جولاته الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، واللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، واللواء سامح عيسى عبدالله، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد السعدنى السكرتير العام المساعد، واللواءعلى العزازى مدير أمن شمال سيناء، وروساء مجالس المدن والجهاز التنفيذى للمحافظة.



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