طرح عقار الدكلانزا المصرى لعلاج فيرسC بـ200 جنيه قريبا

أكد الدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، أن هناك بشرى جديدة لمرضى فيروس سى وهو طرح عدد من الأدوية المصرية لعلاج فيروس سى بأسعار مخفضة جدا تنافس الأسعار العالمية.

وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن دواء الدكلانزا المصرى سوف يتوافر فى سوق الدواء المصرى بسعر 200 جنيه للعلبة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، موضحا أنه سيكون هناك فارق فى سعر الدواء الأصلى المستورد والذى سيطرح بعد شهر من الآن بسعر 10 آلاف و800 جنيه للعلبة فى الصيدليات و1800 جنيه فى المراكز التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

وأشار إلى أنه من المعروف أن دواء الدكلانزا يعتبر إضافة رائعة للأدوية الموجودة حاليا، حيث إن هذا الدواء يتميز بكفاءة عالية ويحبط تكاثر إنزيم هام من الإنزيمات الخاصة بتكاثر الفيروس وهو إنزيم "الهيكيز"، مؤكدا أن عقار الدكلانزا يتم تناوله مع عقار السوفالدى ويحقق نسب شفاء تصل إلى 95% فى النوع الجينى الرابع من فيروس سى.

وقال يتميز البروتوكول الجديد باستخدام السوفالدى مع الدكلانزا بأنه يمكن استخدامه فى مرضى التليف الكبدى المتأخر أو مرضى الفشل الكلوى وهذه هى ميزة هذا الدواء بأنه لا يؤثر على الكلى أو الكبد وخاصة فى المراحل المتأخرة من المرض.

وأوضح أنه يعتبر هذا العقار آمنا لمرضى تليف الكبد المتقدم أو مرضى الفشل الكلوى مثل عقار الهارفونى باعتباره عقار مثالى للمرضى فى المراحل المتأخرة من التليف الكبدى.

وقال إنه بطرح عقار الدكلانزا المصرى فى الأسواق بسعر 200 جنيه للعلبة وسيكون تكلفة كورس العلاج لمدة 3 شهور 600 فقط، مشيرا إلى أن هناك 3 شركات ستقوم بإنتاج عقار الدكلانزا وهى شركة أفروس وشركة بيوميد وشركة حبيب.