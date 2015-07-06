النائب العام المساعد يأمر بحبس 13 إخوانيا أطلقوا الخرطوش على قوات الأمن بالمطرية

أمر النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان بحبس 13 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم إطلاق الخرطوش على قوات الأمن وقطع الطريق والتجمهر وذلك أثناء تنظيمهم لمظاهرة بشارع الحرية بمنطقة المطرية فى إحياء ذكرى عزل الرئيس الأسبق مرسى.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تصدت قوات الأمن لمظاهرة إخوانية بمنطقة المطرية حيث أطلقت الجماعة الارهابية العديد من الاعيرة النارية على القوات مما دفعهم لاطلاق القنابل المسيلة للدموع و تم القاء القبض على 13 منهم و عرضت على نيابة المطرية التى امرت بقرارها السابق بحبس كافة المتهمين

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