4 أسباب لشعورك بالكسل والخمول بعد الإفطار

النوم بعد الفطار أحد أهم العادات غير الصحية التى يمارسها البعض خلال شهر رمضان، ولا يعى البعض أسباب هذه المشكلة ولماذا يشعر بالخمول والكسل الشديد فور تناوله للطعام، إلا أن الكثير من الأسباب وراء هذا الشعور الذى يدفع البعض بل يجبرهم على النوم والخلود إلى الفراش من شدة الخمول.

الدكتورة ثريا محمد أخصائية أمراض الباطنة، أكدت على أن الكثير من الأسباب تقف وراء هذا الشعور بالرغبة فى النوم أو الاسترخاء الشديد بعد تناول طعام الإفطار بشكل عام:

>-بعد ساعات طويلة من الصيام تدخل للجسم فجأة مجموعة من عناصر الطعام التى لا يمكنه التعامل معها جميعا دفعة واحدة، فتصاب وظائفه بالإجهاد فجأة.

-نسبة السكر فى الطعام، فكلما زادت شعر الجسم بضرورة للتعامل السريع معها فتشعر وظائفه بالاجهاد فجأة، حيث إن تناول الكثير من الطعام الذى يحتوى على نسبة عالية من السكريات يؤدى للشعور بالإجهاد السريع.

-تناول الكثير من الموالح، والطعام الغنى بالاملاح دفعة واحدة عند الفطور، يفاجئ الجسم، ويجعله غير قادر على التعامل مع هذه الكمية فجأة، كما أنه يعانى الجفاف وضعف الترطيب لساعات طويلة من الصيام، وهو ما يجعل التعامل معها بشكل سريع، صعب للغاية.

-الصيام لساعات طويلة يحرم الجسم من المياه، ما يجعله راغبا فى المزيد منها، الا ان البعض يهتم بتناول الطعام عن المياه، لذا يشعر الجسم يضعف الجسم أمام هذا الكم من الطعام، فى مقابل القليل من المياه.