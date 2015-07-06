تجديد حبس 18إرهابيا ضمن 4خلايا إرهابية بالمحلة وزفتى والسنطة 15يوما

قرر محمود عوف رئيس نيابة شرق طنطا الكلية تحت إشراف المستشار إبراهيم أبو السعود المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية تجديد حبس 18إرهابيا ضمن خلية إرهابية تم ضبطها بالمحلة وزفتى والسنطة 15يوما على ذمة التحقيقات بعد القبض عليهم وبحوزتهم 11بندقية آلية وأجهزة مغناطيس حديثة توضع داخل العبوات الناسفة لزرعها أسفل السيارات لتفجير عدد كبير من السيارات لإحداث حالة من البلبلة والذعر.

كانت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع الأمن الوطنى قد تمكنت من ضبط 4 خلايا إرهابية مكونة من 18إرهابيا وعثر بحوزتهم على 11 بندقية آلية كلاشينكوف – 12 خزينة من ذات الطراز – طبنجة حلوان عيار 9م – 280 طلقة آلى – 8 طلقة عيار 9م – 200 كيلو جرام من مادة المغناطيس المستخدم فى تفخيخ السيارات وتجميع العبوات مع بعضها لزيادة القوة التدميرية – كمية من نترات الأمونيوم - 50 كيلو جرام يوريا - مجموعة من البطاريات والدوائر الكهربائية والوصلات – السيارات أرقام 853 ى ل ن ماركة أفيو –300296 ملاكى الغربية –4216 ع ج ب نصف نقل – 9416 ع د ب نصف نقل - 8549 س ط ف ماركة دايو لانوس - توك توك بدون لوحات ) واعترف المتهمون بارتكاب 27عملية إرهابية بمدن سمنود وزفتى والسنطة وكفر الزيات.

كما اعترفوا بـ إدارة حظيرة أرانب بقرية ميت حواى مركز السنطة .. لتصنيع العبوات المتفجرة .. وأثناء ضبط المزرعة انفجرت إحدى العبوات مما أدى لاستشهاد أمين الشرطة / محمود محمد الشافعى من قوة الحماية المدنية.. فى المحضر رقم 4217 إدارى مركز السنطة 2015، تفجير برج ضغط عالى بقرية عزبة سليمان مركز السنطة .. فى المحضر رقم 2265 إدارى مركز السنطة، تفجير برج ضغط عالى بطريق طنطا- زفتى فى المحضر رقم 3461 إدارى مركز زفتى، تفجير برج ضغط عالى بطريق حانون بركة السبع فى المحضر رقم 7950 إدارى مركز زفتى، والشروع فى تفجير برج ضغط عالى بقرية الراهبين مركز سمنود وتم ضبط مرتكبى الواقعه قبل إتمام التنفيذ فى المحضر رقم 7019 إدارى مركز سمنود، تفجير برج ضغط عالى بقرية كفرالمحروق - مركز كفرالزيات فى المحضر رقم 6184 إدارى مركز كفرالزيات.

كما قامت هذه الخلايا بتفجير جزء بشريط السكة الحديد خط زفتى - بنها فى المحضر رقم 3100 إدارى مركز وتفجير جزء بشريط السكة الحديد بقرية منية البندرة مركز السنطة فى المحضر رقم 1140 إدارى مركز السنطة، تفجير جزء بشريط السكه الحديد بقرية شندلات مركز شرطة السنطه .. فى المحضر رقم 1217 إدارى مركز السنطه، تفجير جزء بشريط السكة الحديد بقرب مزلقان قرية نهطاى - مركز شرطة زفتى فى المحضر رقم 7416 إدارى مركز زفتى، تفجير خلف مبنى قسم الحماية المدنية بمدينة زفتى فى المحضر رقم 2424 إدارى مركز زفتى، إشعال إطارات كاوتشوك على شريط السكة الحديد خط زفتى بنها فى المحضر رقم 1347 إدارى مركز زفتى وحرق عدد من عربات قطار قادم لمدينة زف2تى من مدينة الزقازيق فى المحضر رقم 2269 جنح مركز زفتى .

كما قامت هذه الخلايا بقطع طريق بإطارات كاوتشوك مشتعله بطريق السنطه- زفتى فى المحضر 5218 إدارى مركز السنطه ،قطع طريق بإطارات كاوتشوك مشتعله بطريق السنطه زفتى فى المحضر 796 إدارى مركز السنطه،ـ قطع طريق بإطارات كاوتشوك مشتعله بطريق السنطه- طنطا فى المحضر 1852 إدارى مركز السنطه ،حرق كشك مرور بطريق زفتى -بركة السبع فى المحضر 5233 إدارى مركز شرطة زفتى لسنة 2014 وحرق مخزن أدويه خاص بعضو سابق بلجنة الدستور فى المحضر11770إدارى مركز زفتى لسنة 2014 ،حرق مخزن إدارة تموين زفتى فى المحضر رقم 18491 إدارى مركز زفتى لسن 2014، حرق محطة تقوية هاتف محمول بقرية حانوت مركز زفتى فى المحضر 3348 جنح مركز زفتى لسنة 2014،حرق محطة تقوية هاتف محمول بقرية المنشيه الكبرى - مركز السنطه فى المحضر رقم 9016 إدارى مركز السنطه لسنة 2014 .

واقدم عناصر هذه الخلايا أيضا على حرق محطة تقوية هاتف محمول بعزبة مبارك - مركز السنطه فى المحضر رقم 1798 إدارى مركز السنطه حرق 3فلنكات خشبيه بالكوبرى الفرنساوى بين مدينتى زفتى ميت غمر فى المحضر 15666 إدارى مركز زفتى لسنة 2014 ،حرق (4) بكرات كابلات كهربائيه حكوميه فى المحضر 14341 إدارى مركز زفتى لسنة 2014 ،حرق (2)سياره خاصه بقرية مسجد وصيف مركز زفتى فى المحضر 7294 إدارى مركز زفتى لسنة 2014،حرق سياره ملك شركة مياه الشرب والصرف الصحى بزفتى فى المحضر رقم 12805 إدارى مركز زفتى لسنة 2014، حرق سيارة ملك شركة كهرباء زفتى فى المحضر رقم 16173 إدارى مركز زفتى لسنة 2014 وتم عرض المتهمين على نيابة شرق طنطا الكلية وقررت حبسهم 15يوما على ذمة التحقيقات وبعرضهم على النيابة العامة اليوم الاثنين قررت تجديد حبسهم 15يوما على ذمة القضية.

>