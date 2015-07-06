حريق يلتهم 3 منازل ونفوق 17 رأس غنم وماشية فى سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج على حريق شب بناحية باصونة، دائرة مركز المراغة، بعدد 3 منازل دون حدوث خسائر فى الأرواح، وانحصرت التلفيات فى نفوق 4 رؤوس ماشية و13 رأس غنم وكمية من الطيور وكميات من الغلال والبوص والتبن والمنقولات المنزلية.

تلقى اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة المراغة، يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها المقدم إسلام فاروق وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد مصطفى المشنب معاون مباحث المركز بنشوب الحريق بمنزل ملك يوسف على عبد الوارث 53 عاما فلاح وامتد لمنزلين مجاورين مسقوفين بالعروق الخشبية والبوص وأفلاق النخيل ملك أمال عبد الحكم على محمد 36 عاما ربة منزل ومحمد عبد النبى عزيز 20 عاما طالب – ويقيمون بذات الناحية لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو وفيات، وانحصرت التلفيات فى نفوق عدد "4" رؤوس ماشية وعدد "13" رأس غنم وكمية من الطيور واحتراق كمية من العروق الخشبية والبوص والتبن.

وبسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون سبب الحريق مصدرا حراريا بمنزل الأول، ونفوا الشبهة الجنائية وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وتم إخطار الإدارة البيطرية بمركز المراغة للانتقال واتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة.