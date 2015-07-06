ضبط مطلوب فى قضية قتل عمد بحوزته كمية من المواد المخدرة بقنا

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد بإشراف اللواء أحمد الخولى رئيس الإدارة ورئاسة العقيد مروان العيسوى رئيس منطقة جنوب الصعيد من ضبط عاطل مطلوب فى قضية قتل عمد وبحوزته كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه بقنا.

كانت وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد قيام "عطا هـ أ " 40 سنة عاطل دشنا مطلوب فى القضية رقم 65 جنايات دشنا 2015 قتل عمد وسبق اتهامة فى قضيتين حيازة سلاح، وبعد تقنين الإجراءات وعمل عدة أكمنة تمكن كل من المقدم محمد الضبع والرائدين ياسر صقر ووسام الدين حسين ضباط الإدارة لمنطقة جنوب الصعيد بضبط المتهم بكمين معد مسبقا بكوبرى الفحيرة بمركز دشنا وعثر بحوزته على 200 جرام حشيش و150 جرام أفيون ومبلغ مالى 2025 جنيها حصيلة البيع، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

وجارى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.