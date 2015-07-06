مصرع 2 وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم على طريق سوهاج البحر الأحمر

شهد الطريق الصحراوى السريع سوهاج البحر الأحمر الكيلو 120 دائرة أخميم وقوع تصادم على الطريق بين سيارتين، أسفر عن وفاة اثنين وإصابة 3 آخرين.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع تصادم على الطريق سوهاج البحر الأحمر .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق والرائد أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث المركز بوقوع مصادمه على الطريق و إصابة "3" أشخاص تم نقلهم بسيارة الإسعاف لمستشفى قنا العام ووفاة وليد محمود السيد عثمان ويقيم بناحية المخبز الآلى دائرة قسم أول سوهاج و عمرو أحمد السيد 24 عاما عامل ويقيم بناحية شندويل دائرة مركز المراغة، وتم نقلهم لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها تنسيقاً وأمن قنا.

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