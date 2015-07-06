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بالصور.. تحصينات ضد الإنفجارات حول مديرية أمن المنوفية

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بالصور.. تحصينات ضد الإنفجارات حول مديرية أمن المنوفية بالصور.. تحصينات ضد الإنفجارات حول مديرية أمن المنوفية

بدأت مديرية أمن المنوفية، في إقامة تحصينات خرسانية ضد الانفجارات حول مبنى المديرية بشبين الكوم بجوار ديوان عام المحافظة، وذلك لتعزيز تأمين المديرية، ضد أية محاولة تفجير، وتمهيدًا لإعادة فتح طريق يمثل شريان وسط مدينة شبين الكوم بعد الانتهاء من التحصينات.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية، أن التعزيزات الأمنية الجديدة تعمل على عكس الموجه الإنفجارية لإية قنبلة، وتقليل الخسائر، مُشيرًا إلى أنه سيتم فتح الطريق أمام المحافظة ومديرية الأمن بعد الانتهاء من تركيب الحوائط الخرسانية بفتح حارة واحدة بالطريق .

وأضاف المصدر، أنه سيتم تعيين خدمات لتأمين مبنى المحافظة، وذلك عقب قرار فتح الطريق مع وضع الحواجز الخرسانية الحالية بشكل طولي وإنشاء حرم للديوان.

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