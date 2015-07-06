السيطرة على حريق بمُستودع بوتجاز بالسويس

تمكنت قوات الدفاع المدني بالسويس، ظهر اليوم “الاثنين”، من السيطرة على حريق بمستودع بوتجاز بمنطقة الهاويس بحي الأربعين، وذلك بعد أن نشبت النيران فى 3 أسطوانات للبوتجاز، وكاد الأمر أن يصل إلى حريق المستودع بالكامل لولا تدخل الأهالي وقوات الدفاع المدني.

قال اللواء طارق الجزار، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، في تصريحاتٍ خاصة، إن الحريق لم يُخلف أية خسائر في الأرواح، وإنه قد تم السيطرة عليه بشكلٍ سريع، ويتم حاليًا عمليات التبريد بمكان الحريق.

وكانت قد شهدت السويس أمس “الأحد”، حريق ضخم بشركة صافولا للزيوت، وتمكنت 5 سيارات للدفاع المدني بالسيطرة عليه، وأسفر عن ذلك إصابة 5 عمال.