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القبض على عضو بارز بجماعة الإخوان في المنيا

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القبض على عضو بارز بجماعة الإخوان في المنيا القبض على عضو بارز بجماعة الإخوان في المنيا

ألقت سلطات الأمن بالمنيا، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، القبض على القيادي بجماعة الإخوان بالمحافظة ربيع رمضان بمركز بني مزار.

وقالت سلطات الأمن، إنه قد تم العثور على خرائط، موضح عليها مواقع شرطية وقضائية، وأسماء مستشارين بالقضاء، ورجال شرطة، مُستهدفين من قِبل جماعة الإخوان، كما تم العثور على منشورات تحث على التظاهر والعنف، وإثارة الشغب ضد مؤسسات الدولة.

 وأكدت مصادر أمنية، أنه  جاري التحقيق بمعرفة ضباط الأمن الوطني، بعد أن وجهت له أجهزة الأمن تهمة التحريض على العنف، وأن المتهم عضو بارز في جماعة الإخوان  المسلمين المحظورة، وهو المُحرض الأول على تنظيم مسيرات وتظاهرات ضد مؤسسات الدولة بالمحافظة، خاصةً تظاهرات خرجت يوم الجمعة الماضية، وذلك تزامنًا مع إحياء ذكرى عزل مرسي في  يوليو2013م.

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