تجديد حبس 18 إرهابي بالسويس 15 يومًا

قررت نيابة السويس، ظهر اليوم “الاثنين”، تجديد حبس 18 من عناصر أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، حبس 15 يوم على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض علي العنف.

وكان اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، قد تلقي إخطارًا من العميد إبراهيم الديب، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمد والي، رئيس المباحث الجنائية، بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطني منذ شهر في حملة مُوسعة، لضبط العناصر التي لها نشاط سياسي مُحرض على العنف كذلك القضايا الجنائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 18 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وهم:”م.م”- موظف بشركة السويس للبترول، و”و .ب. ع ” موظف بشركة المعمل، و”م. أ” مُوظف بشركة مقاولات، و” ك. أ “- ترزي، و ” ي. ف “- موظف بشركة المعمل، و”ع .أ”- عامل بشركة الأجواء، و”م. ح”- موظف بجمارك السويس، و”أ. ن”- موظف بالتفيش البحري، و”س. س” طبيب، و”م .ع”- موظف بشركة النصر للبترول، و”أ . ع”- موظف بالأوقاف، و” أ. ف ” عامل بمشروع المحاجر، و ” أ. أ “- حاصل على دبلوم، و” أ. أ “- مُسعف، و ” ع. ج “- موظف بشركة صن مصر، و ” س. ج “- موظف بشركة الشرقيون .