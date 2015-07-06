أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مقتل صاحب مغسلة على يد خاله بسبب خلافات عائلية بفيصل

Google+ Print
مقتل صاحب مغسلة على يد خاله بسبب خلافات عائلية بفيصل مقتل صاحب مغسلة على يد خاله بسبب خلافات عائلية بفيصل
تسببت مشادة كلامية وخلافات عائلية فى مقتل صاحب مغسلة بفيصل بعد أن قام خاله بالتعدى عليه بالضرب بفرد خرطوش.

تبلغ لقسم شرطة الأهرام بلاغا من مستشفى الهرم بقدوم مصاب بطلق خرطوش فى الرأس وأنه توفى عقب ساعات من حضوره، وعلى الفور تم إخطار اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والذى أمر بالتحقيق فى الواقعة وكشف غموضها، وتبين أن المتوفى هو "جمال.ف.ز" 21 سنة صاحب مغسلة سيارات بشارع الملك فيصل ويقيم بذات العنوان.

وعلى الفور تم الانتقال إلى مكان الواقعة، وتبين أن المجنى عليه دار شجار بينه وبين خاله "محمد.م" الشهير بحمو، قام الأخير على أثره بإطلاق النار عليه من فرد خرطوش بالرأس، مما تسبب فى وفاته
>وتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتبين سابقه اتهامه فى 3 قضايا.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبصحبته "أحمد.ح" 20 سنة نجل خالته، وأرشد على السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة لتولى التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365