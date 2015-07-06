مقتل صاحب مغسلة على يد خاله بسبب خلافات عائلية بفيصل

تسببت مشادة كلامية وخلافات عائلية فى مقتل صاحب مغسلة بفيصل بعد أن قام خاله بالتعدى عليه بالضرب بفرد خرطوش.

تبلغ لقسم شرطة الأهرام بلاغا من مستشفى الهرم بقدوم مصاب بطلق خرطوش فى الرأس وأنه توفى عقب ساعات من حضوره، وعلى الفور تم إخطار اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والذى أمر بالتحقيق فى الواقعة وكشف غموضها، وتبين أن المتوفى هو "جمال.ف.ز" 21 سنة صاحب مغسلة سيارات بشارع الملك فيصل ويقيم بذات العنوان.

وعلى الفور تم الانتقال إلى مكان الواقعة، وتبين أن المجنى عليه دار شجار بينه وبين خاله "محمد.م" الشهير بحمو، قام الأخير على أثره بإطلاق النار عليه من فرد خرطوش بالرأس، مما تسبب فى وفاته

>وتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتبين سابقه اتهامه فى 3 قضايا.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبصحبته "أحمد.ح" 20 سنة نجل خالته، وأرشد على السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة لتولى التحقيق.