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فى رمضان احذر.. البطن المليانة هاتعكر مزاجك

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فى رمضان احذر.. البطن المليانة هاتعكر مزاجك فى رمضان احذر.. البطن المليانة هاتعكر مزاجك
فى رمضان بلاش تملى بطنك، نصيحة ينصحك بها كل الأطباء بلا استثناء، وأكدت الدكتورة ندى عامر أخصائية التغذية العلاجية على أن امتلاء البطن وزيادة كميات الطعام الذى يتناوله الصائم، له أبلغ الضرر على صحته بشكل عام، وصحته النفسية بشكل خاص.

وأشارت إلى أن امتلاء البطن أو ما يسمى بالتخمة، هو سبب رئيسى مرتبط بالتوتر النفسى والشعور بالقلق والعصبية والمزاج السيئ، فالطعام لا شك والنظام الغذائى اليومى للإنسان يؤثر بشكل مباشر على حالته النفسية، فتجعله إما فى قمة السعادة والشعور بالراحة النفسية، أو يعانى من العصبية والمزاج السيئ.

وأوضحت أخصائية التغذية أن أهمية الفطور والسحور الخفيف الذى ينصح به الأطباء على الدوام، يكمن فى معادلته لعناصر الجسم والتى يوازى انضباطها الانضباط النفسى وتوازن المزاج، مما يجعل الهدوء والارتياح النفسى حليف أصحاب الأنظمة الغذائية الخفيفة والصحية، فالطعام الخالى من والسكريات والأملاح يساعد على التخلص من التوتر النفسى والاستمتاع براحة نفسية، والتمتع بمزاج حسن، لذا تنصحك ندى بضرورة التخفيف فى طعام الفطور، وتناول قطعة من البروتين والتركيز على السلطات، كذلك الاعتماد على وجبات السحور الخفيفة لمزاج حسن.

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مصر 365

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