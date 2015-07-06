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بالصور.. متهم بـ"خلية الظواهرى": أنا ضحية المشهد السياسى وصراع لم أشارك فيه

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سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، للمتهم "داوود خيرت سليمان" بالخروج من القفص الزجاجى للترافع عن نفسه بصفته محام، بناءً على طلب موكله، خلال نظر محاكمة 68 متهمًا، منهم 54 متهما حاضرًا، و14 غيابيًا، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم "القاعدة"، فى القضية المعروفة إعلاميا "بخلية الظواهرى" الإرهابية.

وقال المتهم فى مستهل مرافعته، إن "قضيتى دينية وليست قضية جنائية، فأنا لم أقتل أو اسرق أو نظمت أو دبرت أو خططت، أنا ضحية المشهد السياسى والصراع الذى لم أشارك فيه اصلا"، إلا أنه المحكمة طالبته بالحديث حول القضية، فأكد المتهم أنه يتهم الضابط محرر المحضر ضده بتعمد إدخاله وإقحامه فى القضية بغير أدلة، على حد قوله، وأن الدليل الوحيد المثبت ضده بالقضية هو اعترافات متهمين بالقضية إكراها وتعذيبا، حسب قوله.

وأضاف المتهم، فى مرافعته، أنه يدفع بعدم دستورية المواد التى أحيل من خلالها لمخالفتها لشرع الله من حيث العقوبة، بالإضافة إلى وصف الجريمة، أن الجهة المنوط بها تنفيذ العقوبة غير شرعية، على حد قوله، قائلا، "التهم جاءت علينا وإحنا تحت الحكم الحالى، وهو أمر غير دستورى، لكون الرئيس مرسى هو الرئيس الشرعى".

وتعقد الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة الجنايات، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وعمرو ريان وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة فى طرة.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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مصر 365

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