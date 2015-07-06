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وزير الخارجية يلتقي وفد اللجنة اليهودية الأمريكية

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وزير الخارجية يلتقي وفد اللجنة اليهودية الأمريكية وزير الخارجية يلتقي وفد اللجنة اليهودية الأمريكية

سامح شكرى وزير الخارجية

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، بوفد اللجنة اليهودية الأمريكية برئاسة ستانلي بيرجمان، وعدد من قيادات اللجنة ومن بينهم رئيس مجلس الأوصياء.

 تناول اللاء العلاقات المصرية الأمريكية بمختلف جوانبها السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والأمنية في ضوء الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات وما تحققه من مصالح  مشتركة للبلدين.

 وذكر السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية،  أن الوزير سامح شكري تناول بشكل مفصل خلال اللقاء تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها وحل الدولتين بما يؤدي إلى التوصل إلى  تسوية دائمة وعادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، حيث شدد الوزير شكري على أهمية ان تضمن هذه التسوية  إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على كامل التراب الوطني الفلسطيني.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول أيضاً قضية الاٍرهاب في العالم، حيث نقل رئيس اللجنة بالغ التعازي في ضحايا التفجيرات والحوادث الإرهابية الأخيرة في والتضامن الكامل معها في حربها ضد الاٍرهاب.

وأكد الوزير شكري علي موقف مصر الثابت في محاربة الاٍرهاب وأهمية تضامن وجدية المجتمع الدولي في الحرب ضد هذه الظاهرة العالمية التي تستهدف الجميع دون استثناء، وأن جميع التنظيمات الإرهابية رغم مسمياتها المختلفة يتعين محاربتها لأنها تتشارك في تبني الفكر المتطرف والأهداف التدميرية.

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