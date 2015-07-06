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«تعليم السويس» : خفض درجات القبول إلى 265 بالتعليم الصناعي

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«تعليم السويس» : خفض درجات القبول إلى 265 بالتعليم الصناعي «تعليم السويس» : خفض درجات القبول إلى 265 بالتعليم الصناعي

وافق عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، على خفض درجات القبول بالتعليم الصناعي المُتقدم من 270 إلى 265 درجة.

 وكان محمد عزب، مدير عام التعليم الفني، قد  تقدم صباح اليوم “الاثنين”، إلى عبد الحافظ وحيد، بمذكرة طالب فيها بخفض درجات القبول بواقع 5 درجات، لتنخفض درجات القبول من 270 إلى 265 درجة، وذلك لعدم استكمال العدد المطلوب من الطلاب البنين لمدرسة السويس الفنية المُتقدمة الصناعية.

وأضاف “عزب”، أن خفض الدرجات إلى 265، لا ينطبق على البنات، حيث أن المُستهدف لهن عدد فصل واحد كهرباء، بالإضافة إلى تخصص البتروكيماويات، ولعدم وجود تخصصات أخرى بالمدرسة مناسبة لهن.

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