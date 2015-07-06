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انفجار يهز الكلية الجوية بمدينة مصراتة الليبية وداعش يتبنى الانفجار

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انفجار يهز الكلية الجوية بمدينة مصراتة الليبية وداعش يتبنى الانفجار انفجار يهز الكلية الجوية بمدينة مصراتة الليبية وداعش يتبنى الانفجار
وقع انفجار قوى بمخزن ذخيرة بالمطار العسكرى بمدينة مصراته الليبية اليوم الإثنين، دون معرفة أسباب الإنفجار حتى الآن وما إذا كان هناك ضحايا فى الحادث.

وقال المكتب الإعلامى للكلية الجوية بمصراتة اليوم، إن انفجاراً قوياً وقع بمخزن ذخيرة بالمطار العسكرى بالمدينة دون معرفة الأسباب، حسب وصفه.

وأضاف المكتب، أن جماعات محسوبة على ما يعرف بداعش تبنت هذا التفجير الذى وصفته بالعملية المباركة ضد عصابات “الردة” فى المدينة.
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