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الداخلية العراقية: فيديو اتهام "الحشد الشعبى" باختطاف مدنيين"مفبرك"

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الداخلية العراقية: فيديو اتهام "الحشد الشعبى" باختطاف مدنيين"مفبرك" الداخلية العراقية: فيديو اتهام "الحشد الشعبى" باختطاف مدنيين"مفبرك"
وصف الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية وقيادة عمليات بغداد العميد سعد معن مقطع الفيديو الذى بث على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الاثنين ويقول إن قوات من "الحشد الشعبي" اختطفت العشرات من المدنيين السنة بمنطقة الطارمية فى بغداد بأنه "مفبرك"، ويحوى تناقضات كثيرة ويستهدف تشويه الانتصارات العسكرية العراقية على تنظيم(داعش) الإرهابي.

وقال العميد سعد معن - فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى بغداد- إنه بعد خضوع المقطع المصور للتحليل الفنى من الجهات الأمنية المختصة "يبدو انه صور بمنطقة يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، وأن الملابس التى يرتديها المسلحون لاتشير إلى انتمائهم إلى أى جهة من الحشد الشعبي، ولا دلائل تشير إلى أن المسلحين يتبعون الحشد".

وأضاف: نحرص على نقل المعلومات الصحيحة وفق الأحداث على الأرض، وبناء على نتائج تحليل المقطع، تبين أيضا أن هناك من يرتدى زى الشرطة الاتحادية وآخر من المسلحين يرتدى زى القوات البرية للقوات المسلحة العراقية ، وأن الخاطفين يرتدون ملابس لاتظهر انهم تعرضوا للاختطاف وبعضهم ولا تظهر اى علامات للتوتر النفسى أو مايشير الى تعرضهم لتهديدات.

وكان قد تم بث مقطع مصور على موقع "يوتيوب" وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعى اليوم عما يقول شريط الفيديو أن عملية اختطاف لعشرات المدنيين العراقيين السنة فى منطقة الطارمية فى بغداد من قبل مسلحين شيعة تابعين لقوات "الحشد الشعبي" يعتدون بالضرب والألفاظ النابية على المدنيين المختطفين.
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