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المرصد السورى : داعش يستعيد السيطرة على مدينة عين عيسى بالرقة

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المرصد السورى : داعش يستعيد السيطرة على مدينة عين عيسى بالرقة المرصد السورى : داعش يستعيد السيطرة على مدينة عين عيسى بالرقة
أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان بأن تنظيم داعش استعاد السيطرة بشكل كامل على مدينة عين عيسى ومناطق أخرى بمحيطها من الجهة الشرقية فى الريف الشمالى الغربى لمحافظة الرقة.

وقال المرصد فى بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم الاثنين إن ذلك يأتى بعد هجوم معاكس شنه التنظيم على تمركزات للوحدات الكردية فى المنطقة الممتدة من جنوب عالية فى أطراف محافظة الحسكة، وصولاً إلى محيط منطقة صرين بالريف الجنوبى الشرقى لمدينة عين العرب (كوباني) مروراً بمحافظة الرقة.

وأشار المرصد إلى أن اشتباكات عنيفة تدور بين التنظيم من طرف، ووحدات حماية الشعب الكردى مدعمة بالفصائل المقاتلة من طرف آخر، ومعلومات مؤكدة عن أن العشرات من عناصر الوحدات الكردية والفصائل قتلوا وجرحوا خلال هذا الهجوم.
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