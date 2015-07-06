السوريون ينشؤون صفحة على "فيس بوك" لمحاربة المسلسلات المسيئة

أنشأ عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صفحة تهاجم المسلسلات السورية على "فيس بوك"، انضمّ إليها عدد من الفنانين والصحافيين السوريين وحملت اسم "معاً لمحاربة المسلسلات السورية المسيئة للسوريين".

وكتب منشؤوا هذه الصفحة تعريفاً يلخّص سبب إنشائها، وقالوا إنّ "بعض المسلسلات السورية لا تمثّل الشعب السوري، ليست الدعارة والمخدرات والمشروب والخيانة هي صورة الشعب السوري، الشعب السوري رغم الحرب والظروف يبقى أشرف وأطهر، وهذه الفئة وإن وجدت لاتتعدى ١٠٪ ، حتى لو زادت بسبب الحروب لكن تبقى الفئة القليلة جداً، وليس من حق الممثلين أن يشوهوا صورة السوريين ونبقى صامتين، الشغب السوري أرقى وأطهر ولن نسمح بأن نبقى صامتين على هكذا مهزلة".

وانتقد المتابعون عبر هذه الصّفحة مسلسل "صرخة روح" الذي يعتمد على حكايا الخيانة المحرّمة والشّاذة، وكتبوا "المسلسل يلي اسمو "صرخة روح" واللي عم يظهر المرأة السورية بلا أخلاق وبلا شرف وخائنة من الدرجة الأولى، وكأنو مجتمعنا خالٍ من القيم والمبادىء، شو حجتكم؟ عم تنقلوا الواقع؟ إنتوا هيك عم تصنعوا واقع أردء بعشرات المرات، إذا كان هاد الشي مقصودقاً برافو عليكم عم تنجحوا بالإساءة لبلدكم وثقافتكم، إنتوا ما بتمثلونا وصناعتكم هي ما بتشرفنا".

وأعرب المتابعون عن استيائهم من الأدوار التي تلعبها الفنانة السورية مديحة كنيفاتي في "صرخة روح"، ونشروا بعض الصور لها، وكتبوا "هي الممثلة المبتذلة مابظن في حدا بحب يشوفا ويشوف تمثيلها خصوصاً أطفالنا ليل نهار قاعدين عالتلفزيون، وهي المسلسلات على مرأى عيونن كل النهار، طبعاً في ناس ممكن ماتعرف اسما مديحة كنيفاتي".

كذلك انتقد منشؤوا الصّفحة دور الفنانة السورية لينا كرم في مسلسل "عناية مشددة"، وكتبوا "لينا كرم عرفت إنو عاملة مشاهد مسيئة ومبتذلة جداً وتخطت كل الحدود في مسلسل إسمو عناية مشددة، مابدنا نشوفها عالشاشات بعد هيك".

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