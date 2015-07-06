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عبير صبري لرامز جلال: "هتجبلي جلطة يخرب بيت أمك"

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عبير صبري لرامز جلال: "هتجبلي جلطة يخرب بيت أمك" عبير صبري لرامز جلال: "هتجبلي جلطة يخرب بيت أمك"

الإثنين 06-07-2015 12:28

أصيبت الممثلة المصرية عبير صبري في حلقتها ضمن برنامج "رامز واكل الجو" مع رامز جلال بحالة من الرعب، واستمرت في البكاء طيلة الحلقة، وصرخت أكثر من مرة.

وحاول رامز تهدئة عبير بكافة الطرق بعد أن شعرت بأن الطائرة ستسقط، ومن شدة بكائها سقطت الرموش الإصطناعية التي كانت تضعها، ما أدى برامز إلى أن وضع لها نظارتها الشمسية تداركاً لما حدث.

وبعد اكتشاف المقلب قالت عبير صبري لرامز بتلقائية: "يخرب بيت أمك"هتجبلي جلطة.

 

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