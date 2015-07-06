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أجهزة الأمن تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بقنا

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أجهزة الأمن تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بقنا أجهزة الأمن تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بقنا

 تكثف الأجهزة الأمنية بنجع حمادي من جهودها، لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل الزراعات، بالقرية الرئيسية بمركز نجع حمادي.

وكان اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطارًا بالعثور على جثة شاب بالزراعات، وكشفت تحريات العميد أيمن فتحي، رئيس المباحث الجنائية، أن الجثة للمدعو “أحمد. م. أ”، 18  سنة، وأنه مُتغيب عن منزله منذ 4 أيام، وقد عُثر على جثته داخل الزراعات، والتي تم نقلها لمشرحة مستشفى نجع حمادي العام.

وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة،  وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والتي قررت ندب الطب الشرعي، لتشريح الجثة، لبيان أسباب الوفاة،  وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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