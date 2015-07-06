بالصور.. المتحدث العسكرى: مقتل 241 إرهابيا فى شمال سيناء خلال 5 أيام

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، إن إجمالى نتائج أعمال قتال قوات قطاع تأمين شمال سيناء خلال الفترة من 1 – 5 / 7 / 2015، أسفرت عن مقتل (241) إرهابيا، وضبط (4) فرد مطلوب أمنياً و(29) فرد مشتبه به، وتدمير (26) عربة خاصة العناصر الإرهابية [ (11) لاندكروزر – (10) تايلاندى منهم واحدة مفخخة – عربة (فيرنا) – (4) ربع نقل].

وأشار المتحدث العسكرى فى بيان له إلى أن القوات نجحت فى تدمير (28) دراجة بخارية، وتفجير (16) عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات، وتدمير (4) مقر ومركز رئيسى لتجمع العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة ومعدات الاتصال [ قواذف هاون – قواذف (RBG) – رشاشات – بنادق آلية – بنادق قناصة – قنابل يدوية – أحزمة ناسفة – طلقات متنوعة الأعيرة – أجهزة اتصال لاسلكى ].



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صور قتلى العناصر الإرهابية فى شمال سيناء



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أحد العناصر الإرهابية التى تمت تصفيتها خلال الأيام الماضية



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صور قتلى العناصر الإرهابية أعلى دبابة للجيش المصرى



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خريطة توضح قتلى العناصر التكفيرية فى مدن شمال سيناء المختلفة



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خريطة توضح إجمالى المقبوض عليهم والمضبوطات بحوزة الإرهابيين



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خريطة توضح أعمال قتال القوات فى شمال سيناء خلال الأيام الماضية