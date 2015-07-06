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فريد خميس: انتهينا من إعداد تمثال للزعيم جمال عبد الناصر لإهدائه إلى غينيا

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فريد خميس: انتهينا من إعداد تمثال للزعيم جمال عبد الناصر لإهدائه إلى غينيا فريد خميس: انتهينا من إعداد تمثال للزعيم جمال عبد الناصر لإهدائه إلى غينيا
أعلن محمد فريد خميس، رئيس مجموعة النساجون الشرقيون، الانتهاء من إعداد تمثال جديد للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لإرساله إلى جامعة بوناترى التى تحمل اسم الزعيم الراحل فى دولة غينيا.

وقال محمد فريد خميس، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المجموعة اليوم الاثنين، بالتعاون مع الجامعة البريطانية فى ، إن تمثال جمال عبد الناصر الغرض منه التعبير عن المرحلة الجديدة التى تعيشها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوجه نحو أفريقيا، مشيرا إلى أنه يسعى إلى تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الدول الأفريقية.

من جانبه قالت منى عمر، رئيس مركز بحوث أفريقيا بالجامعة الأمريكية، إن تمثال جمال عبد الناصر جاء بناء على رغبة من سفير دولة غينيا فى مصر، وبناء على هذه الرغبة أبدى محمد فريد خميس تحمل تكلفة إنشاء هذا التمثال وإهدائه لجامعة بوناترى التى تحمل اسم الزعيم جمال عبد الناصر.

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مصر 365

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