العثور على جثة طفلة مدفونة تحت عقار بالمنوفية

عثر أهالى قرية شبرا باص التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية على جثة طفلة لم يتعد عمرها 3 سنوات مقتولة ومدفونة تحت كميات من الرمال بعقار مكون من 5 طوابق تحت الإنشاء ملك أحد أقاربها بالقرية بعد اختفاء الطفلة منذ 5 أيام، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم بالعثور على جثة الطفلة جنى خالد صلاح أبو العينين 3 سنوات مقتولة بعد بلاغ بتغيب الطفلة.

على الفور قرر اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة الرائد محمود سعد رئيس المباحث والنقباء أحمد العشماوى وعمرو الفوال ومحمد جمال معاونى المباحث لكشف غموض مقتل الطلفة.

واكتشف الأهالى جثة الطفلة عقب انبعاث رائحة كريهة من عقار ملك "محمد ص أ" مكون من 5 طوابق تحت الإنشاء، وبالبحث فى الطابق الرابع تبين وجود جثة الطفلة، وتم تحرير محضر بالوقعة حمل رقم 3452 إدارى مركز شبين الكوم، وكلفت أجهزة البحث الجنائى بكشف ملابسات الحادث والقبض على الجناة وتولت النيابة التحقيقات.